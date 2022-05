Louis-Marie LABADENS

Après un BTS en électrotechnique, j’ai complété ma formation par la licence professionnelle en Système Automatisé et Réseaux Industrielle de l’IUT de Bordeaux 1.

Entre le BTS et la licence Pro j’ai travaillé une année en CDI dans le SAV d’une entreprise de commercialisation et d’installation de chaudières pour installations domestiques.

J’ai effectué un stage de licence professionnelle, j’ai travaillé 4 mois dans un bureau d’étude du groupe AREVA. Lors de ce stage, j’ai eu l’occasion de travailler sous Unity-Pro de Schneider mais je suis ouvert à me former sur le matériel siemens.

Je viens de finir une mission d'un an chez GRTGaz pour créer le nouveau système de surveillance des réseaux de gaz. Lors de cette mission j'ai de la supervision et de la programmation de donnée sur le Scada de telvent.

en mai 2015 j'ai travaillé un mois chez Euriware sur la maintenance du système de surveillance des réseaux de gaz.

En juin 2015 j'ai été embauché par SASP Service, une entreprise de consulting situé au Havre. Elle m'a envoyer en mission à grenoble chez Ineo Tinea pour travaillé sur PCVue. j'ai dessiner des écrans de supervision sous foxborow. j'ai installer des stations, serveur, switch et client léger pour les système d'honeywell.

Ma dernière mission fut de m'occuper de l'installation, du dépannage et de la maintenance de station d'injection de bio-méthane (Software, hardware)



Mes compétences :

la supervision

Solidworks

SCADA

Logiciel Supervision

Data Access Object

C++