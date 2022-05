Mgr Louis Marie TSHIPAMBA Eveque de Rite byzantin catholique Branche de Los Angeles de la succession Apostolique de St ANDRE de la disperssion c est a dire de la diaspora Biellarusse aux Etats Unis d Amerique J ai le rend de Metropolitain General pour le congo democratique m occupe aussi de l Afrique central Jai la gratitude pour Pour Mgr Paul Deblock YEDE qui m amene ou il est afin de me connecter au monde entier pour briser cet isolement des hommes entre eux bref poursupprimer la distance entre les nations et bonjour a vous tous qui etes sur ce reseau un lieu pour echanger merci



Mes compétences :

Human Resources