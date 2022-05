Louis MASSIAS

ERCISOL est une société à fonctionnement coopératif. Son capital est ouvert : à fin décembre 2012, elle regroupait 87 actionnaires.

Son objet social est la production d'énergies (électricité et chaleur) d'origine renouvelable.



Elle exploite déjà une centrale photovoltaïque de 95 KWc en Alsace. Production attendue : 100 000 KWh/an, soit l'alimentation en électricité (hors chauffage) de 34 foyers.



Elle exploite une centrale hydraulique de 200 KW à Moyenmoutier (88). Production attendue : 1 000 000 KWh/an, soit l'alimentation en électricité (hors chauffage) de 335 foyers.



Des projets sont en cours pour la construction de deux centrales hydrauliques : une à Nérac (47) et une à Raon L'Etape (88).



Plus de renseignements surArray