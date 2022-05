Louis MEUNIER

VERSION FRANCAISE:



La formation d'ingénieur généraliste enseignée à l'Icam de Nantes, m'a apporté de solides bases techniques dans les domaines de la mécanique, des matériaux, de l'énergétique, de la production, de l'informatique et de l'automatique/électronique.

L'Icam prête particulièrement attention à la dimension humaine lors de notre formation d'ingénieur. Cette particularité, propre à notre formation, nous permet de valoriser notre relationnel, notre communication, notre capacité d'adaptation ainsi que notre vision sur le monde extérieur.

Mes expériences professionnelles m'ont permis de développer des compétences dans la gestion et le suivi de projet, le management d'équipe, la conception de produit, la recherche de solutions innovantes.

Ma formation et mes expériences passées m'ont permis d’obtenir une opportunité très valorisante en statut VIE en Haïti au sein de GE Renewable Hydro (ex Alstom Power Hydro).

Ce poste s'est inscrit dans la continuité de mon projet professionnel, car il s'est situé dans un environnement de travail international et de plus avec une dynamique de chantier quotidienne, non redondante.

À la suite de ces deux années passées sur le terrain et à l'étranger, j’ai été recruté en tant ingénieur travaux consultant au sein de Vulcain Ingénierie en Octobre 2016.

Néanmoins, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations ou discuter d'une éventuelle opportunité à l'international.

Métiers recherchés: Conducteurs de travaux, Chargé d'affaires, Project Manager On-Shore



ENGLISH VERSION:



The generalist engineering education provided by the Icam of Nantes engineering school, gave me solid bases in technical fields such as Mechanical, Material, Energetic, Lean Management, Computing and Electronic.

During these 5 years, the school put the emphasis on the human dimension. This particularity, specific to our education, helped us improve our relational & communications skills, our adaptability and vision on the world.

My professional experiences gave me the opportunity to improve my abilities in project & team management, product conception and innovating solutions research.

My education and passed experiences enabled me to find an interesting post-graduated opportunity through an international mission in Haïti with GE Renewable Hydro (ex Alstom Power Hydro)

This position was perfectly adapted to my professional project, because it was located in an international working environment, with a non-redundant site daily dynamic.

After these two years, abroad and on site, I am currently working as a Consulting Project Engineer for Vulcain Ingénierie since October 2016.

Nevertheless, do not hesitate to contact me if you need more information or want to discuss potential opportunities abroad.

Jobs researched: Site Construction Manager, Business Manager, Project Manager On-Shore



Mes compétences :

Conduite de projets

Conduite de travaux

Langues vivantes

Organisation du travail

Matériaux composites