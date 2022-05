Louis MICHEL

Urbaniste - Chef de projet récemment rentré à Lille après plusieurs expériences ailleurs en France et à l'étranger, je suis en quête de nouvelles opportunités professionnelles dans la région.



Je dispose d'un diplôme de Projet Urbain et de 5 ans d'expérience en agence d'architectes-urbanistes.



Mes domaines de spécialisation sont :



// Le renouvellement urbain

// Les nouveaux modèles d'habitat (Cf. habitat partagé & participatif)

// La conception et la programmation d'espaces publics

// Les études de faisabilité et de capacité

// Le montage d'opérations d'aménagement



Mes compétences :

Montage

Projet urbain

Urbanisme