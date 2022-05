Louis Modeste OUEDRAOGO

Spécialisé en Droit des TIC à travers le Master 2 Droit des Médias et de la communication de l'Université de Toulouse 1 Capitole,

diplômé en Études Internationales et Développement, Option Techniques et Politique de la Coopération Internationale, j'ai soutenu en 2010 un mémoire de Recherche sur le thème: "Communications électroniques et développement économique: L'exemple du Burkina Faso".

J'exerce comme Expert-conseil dans le domaine des TIC ( Médias-Informatique-Télécoms- Internet)et en Propriété intellectuelle.

Aussi, J'ai un intérêt marqué pour la Coopération technique internationale et son impact sur le Développement des pays du Sud, le Droit International Public et la gestion des conflits.

En tant que Chargé de Cours, je m’intéresse aux développements dans mes domaines d'intervention à savoir: le droit de l'informatique, le droit des télécoms, le droit des médias, la propriété intellectuelle en rapport avec les nouvelles technologies, etc.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Enseignement et expertise en droit des TIC

Affaires politiques et Développement

Affaires internationales, Droit inter

Politique et techniquesCoopération internationale