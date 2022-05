Kerzner Resort in Morocco



500 bedrooms - 7 km of white beach - 2000m² of meeting space - 10 restaurants ² bars - Gary player golf - SPA



1 hour from Casablanca Airport



+212 6 61 65 13 88

louis.negra@mazaganbeachresort.com

www.mazaganBeachResort.com







Mes compétences :

Buying

Distribution

Entrepreneur

Marketing

Supply chain

SURFWEAR