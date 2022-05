Louis-Noël MEJEAN

Actuellement en poste en tant que Contrôleur de Gestion au Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise (CHAM) depuis Novembre 2013 et diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de La Rochelle depuis Septembre 2013.

Je suis en recherche active d'emploi dans le secteur Contrôle de Gestion et Audit, avec une mobilité en France et à l'International.



Mes compétences :

Budgets

Stratégie

Pédagogie

Analyse financière

Pack Office (Word, Excel, Power Point)

Comptabilité générale

Audit interne

Comptabilité analytique

Relationnel

Autonomie professionnelle