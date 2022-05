Louis NTAMACK DIBOTTY

Je suis Responsable Administratif et Juridique Adjoint au sein de la société SOURCE DU PAYS S.A (SUPERMONT) De même je poursuit mes études en Master II de Droit International Public à l'Université de Douala. En Droit, j'ai des compétences diverses en matière:

- Contractuelle

- Procédurale

- Contentieuse.

En administration, mes compétences embrasse la rédaction administrative, la gestion du porte-feuille relationnel, le suivi des dossiers administratifs généraux, et l'étude et avis des affaires contentieuses.



Je suis une personne plutôt réfléchie, posée, sérieuse, disciplinée, plutôt ouverte d’esprit, dégagée, qui sait créer une ambiance bon vivre dans son environnement de travail, avec un goût prononcé pour le travail bien fait et un sens affûté de la rétention des nouvelles données.







Mes compétences :

Droit

Droit public

juriste

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel