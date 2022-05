Louis OLLIVIER

SENIOR EXPERT EN INGÉNIERIE INDUSTRIELLE

Chimie, pharmacie, pétro-chimie, énergie...



COMPÉTENCES HUMAINES ET MANAGÉRIALES:

- Expériences à l'international: clients, équipes d'études multi-culturelles, organisation multi-offices, chantiers internationaux.

- Recrutements, encadrement et suivi d'équipes.

- Le leadership du développement et de l'innovation.

- Le partage des connaissances, la pédagogie et l'esprit d'équipe.

- La négociation positive; recherche de solutions "gagnant/gagnant".



EXPERTISE OPÉRATIONNELLE:



SCHÉMAS DIRECTEURS INDUSTRIELS ET GRANDS SITES:

- Intégration territoriale et foncière; servitudes et réseaux; dossiers réglementaires; études d'impact.

- Programmation: Production & fonctions supports; contrôles d'accès, flux et zonage.



MANAGEMENT DE PROJETS

- Missions AMO; MOE (Maîtrise d'Oeuvre); Audits

- Contrats: Clés en main et PMG; forfaits & régie

- Toutes Phases: Propositions; Faisabilité; Conceptuel; Exécution; Construction, réception et démarrage

- conduite d'équipes techniques, environnement 3D et BIM.



ACHATS, CONTRATS ET SOUS-TRAITANCE :

- montages contractuels et négociations; accords cadre; partenariats; sous-traitances à Maîtrise d'Oeuvre; sous-traitance de travaux et d'études...

- suivi de travaux, négociation de réclamations, clôture de contrats



MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

- définition et cartographie des processus; gestion documentaire du SMQ; Audits internes; enquêtes clients; revues de Direction et suivi de la performance



ENGINEERING MANAGEMENT:

- Animation d'équipes techniques, Stratégie d'exécution ; organisation et management d'équipes internationales en workshare (plusieurs bureaux).

- organisation des processus BIM; stratégie et synergies en échanges de données collaboratives (BIM; SIG; bases de données).



Mes compétences :

Coordination de projets

Assurance qualité

Direction de projet

Modélisation 3D

Encadrement

Gestion de l'innovation

Négociation contrats