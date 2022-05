Louis OLIVIER

Passionné de sciences, j'ai un esprit rigoureux et rationnel et le goût de relever les défis technologiques et scientifiques.



J'ai intégré l’Institut des Sciences et Techniques de l’Ingénieur de Lyon (ISTIL), en spécialité Matériaux. Un fort attrait pour la recherche, et la volonté de m’investir dans un projet d’envergure, m'ont conduit à réaliser des travaux de thèse.



Cette thèse à visée industrielle portait sur la conversion du méthane en éthane/éthylène par catalyse, dans le but de valoriser le biométhane. Les travaux se sont déroulés à l’IRCELYON, dans le cadre du projet européen TOPCOMBI. Je travaillais en collaboration étroite avec 3 partenaires, académique et industriels, européens. J’ai su faire preuve d’autonomie et de méthode face à la complexité de la réaction en jeu, et ce dans les 3 projets que je devais mener. J'y ai contribué au dépôt d'un brevet.



Après la thèse, j’ai voulu relever un défi humain, et ai vécu un an de volontariat au sein d’une association œuvrant pour les personnes en exclusion sociale dans les banlieues de Lyon. Entre autres missions, j’y étais responsable et animateur d’un groupe d’adolescents en difficulté.



Par la suite, j'ai confirmé et mûri mes compétences de gestion de projet de recherche au poste d'Ingénieur de Recherche aux Ecoles des Mines de Douai et de Nantes, dans le cadre d'un projet de 21 mois financé par l'Institut Mines-Carnot. Ce projet, Photocair, avait pour objectif l'étude de faisabilité et le développement de procédés de traitement de l'air intérieur par photocatalyse en vue de leur intégration à des systèmes de VMC et CTA dans les ERP.



Je me tourne à présent vers l’industrie pour m’impliquer, au sein d’une équipe dynamique et motivée, dans des projets de R&D de matériaux et procédés dans tous les domaines liés au développement durable.







Mes compétences :

Physique Chimie

Catalyse

Chimie Analytique