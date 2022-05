Hydrogéologue de formation, j'ai pu développer des compétences en gestion de projets en hydrogéologie du génie civil et en sites et sols polluées lors de mon expérience au sein de BURGEAP.

Je suis aujourd'hui à la recherche d'emploi dans ces secteurs à la Réunion.

Volontaire, dynamique et ayant une très bonne capacité d'adaptation, je suis ouvert à vos propositions !



Mes compétences :

Hydrogéologie

Cartographie

Pack Office

ArcGIS, QGIS, progiciels