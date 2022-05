Je suis là, tous les jours, avec les gens, sur leur quartier,sur mon quartier,à l'écoute...là où l'urbain et l'humain ne doivent faire qu'un.

C'est la Ville d'hier qui se transforme, se prolonge et se cherche une place dans son nouvel espace...pourvu qu'elle soit belle et respectueuse des gens.

C'est ça mon travail.