Louis Perceval TRUBERT

Ginseng Productions est un regroupement de professionnels dédié à la composition de musique à l’image, au sound design et à la post production audio.



Née du partenariat entre un studio d'enregistrement, un DJ compositeur et de nombreux musiciens, Ginseng Productions prend en charge la création musicale, l'enregistrement et le mixage de vôtre bande son avec un haut niveau d'exigence.



Nôtre objectif est d’apporter une réponse dynamique et pertinente aux projets qui nous sont présentés. Nous tâchons tout simplement de créer une musique ou un son qui saura toucher le public, apporter une valeur ajoutée aux images et offrir au message une plus grande portée.



Tout au long du processus de création, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients que ce soit une mélodie composée sur trois notes de piano ou l’enregistrement de trente musiciens en studio.



www.ginseng-productions.com



