Louis Pergaud ABENA ABENA

Je suis capable d'assurer le Management et administration des services d’information documentaire. avec une

• Bonne gestion des archives audiovisuelles

• Connaissances supérieures en information et communication, gestion des systèmes d’information, gestion des ressources documentaires, économie de l’information, technologie de l’information, classement et archivage, maîtrise des outils et techniques de gestion documentaire.

Principales fonctions maitrisées

• Effectuer le tri, l’inventaire et la description des archives, papier, audiovisuelles et photographiques;

• Effectue de l’entrée de données dans le logiciel d’archives (CatDv et autres);

• Répond aux demandes d’archives des productions;

• Gère les entrées et sorties des documents;

• Collabore à la création du projet de numérisation des archives et des bases de données documentaires et archivistiques;

• Bonne utilisation du logiciel de gestion électronique des documents (DOKMEE) ;

• Grande habileté dans l’utilisation du logiciel de Numérisation (DIAMOND VISION)

• Suivi du matériel;

• Effectuer la rédaction de rapports, bulletins d'information et tout autre document informatif ;

• J’assure Toute autre tâche connexe requise par son supérieur, notamment la préparation des ateliers, la préparation des réunions, la préparation des dossiers de presse, la préparation des évènements communicationnels.

Je suis Habiletés à :

• Autonomie et capable de travailler avec des courts échéanciers;

• Leadership;

• Souplesse et adaptation rapide au changement;

• Grande habileté d’expression écrite et orale;

• Capacité à travailler en équipe et sur des dossiers multiples.

• Compétences et qualifications requises

• Diplôme en technique de l’information et de la communication, formation et d’expérience en télévision et en presse écrite;

• J’ai 7 ans d’expérience pertinente dans un emploi similaire;

• Bonne maîtrise du français et de l’anglais écrit et verbal;

• Excellente connaissance de la suite MS Office (Word, Excel) et du logiciel Filemaker.

• Maîtrise de la conception et de la réalisation des bases de données informatiques, de l’organisation et de la gestion courante d’un centre d’information et de documentation.

2014: je viens de former 4 cadres du Centre de recherche international Chantal BIYA (CIRCB) en techniques de gestion d'information dans un SID

• 2013 : organisation et dématérialisation des Archives de la CNRT ( Caisse Nationale des Retraités du Tchad) et de la CNPS N’djamena.

• 2012 : renforcement des capacités des officiers de type Gendarmerie et sureté Nationale de l’école internationale des forces de sécurité (EIFORCES) en gestion et mise sur pied d’un centre de documentation.

• 2011 : Formation des Cadres du CIRCB (Centre International de Recherche Chantal BIYA) sur les techniques de traitement des documents et la gestion d’un centre de documentation et création d’une base de données pour la gestion des archives numériques.



Mes compétences :

Win Isis

Microsoft Word

Microsoft Excel

