Louis-Philippe BLERVACQUE

Ingénieur agronome ENSAIA et ingénieur écologue membre de l'AFIE, J'ai rejoint le bureau d'études AIRELE en 1996 (devenu Auddicé Environnement en 2017) au poste d'ingénieur environnement.

La direction m'a été confiée en 2003, puis j'ai créé le groupe auddicé en 2008.

AIRELE comptait 4 collaborateurs en 1996, le groupe Auddicé en accueille aujourd'hui 70. VoirArray.



Engagé très tôt dans les associations et organismes professionnels, j'exerce des responsabilités au sein de plusieurs structures actives dans la transition énergétique, la transition écologique, le développement économique et la formation.



Cette approche croisée et globale environnementale et économique est source d'enrichissements et de synergies nouvelles au sein des réseaux dans lesquels je m'investis, de l'Association Françaises Interprofessionnelle des Ecologues à la CCI Hauts-de-France.