Gérer et organiser un secteur géographique et un portefeuille client,

Optimiser la relation client (prospecter, conseiller, négocier et suivre),

Mettre en place des stratégies de communication,

Développer les ventes,

Proposer et animer des actions commerciales,

Intégrer des commerciaux juniors,

Maîtrise des NTIC (Base de Données, Internet…).