Louis-Pierre EARD

Ancien attaché parlementaire (1999-2002), avocat depuis 12 ans, j'interviens en conseil comme en contentieux auprès des collectivités et entreprises, afin de fournir une gamme complète de services juridiques, du conseil (aide à la décision en définissant les options selon le degré de risque juridique) à la représentation sur tous types de contentieux (aide à la stratégie à mettre en œuvre en fonction des objectifs à atteindre par le client), en passant par l’assistance dans un souci de sécurisation et d’optimisation des procédures.

Le tout guidé par la recherche constante de qualité, en termes de sécurité juridique et de solutions pratiques et adaptées aux besoins des clients , de délai et d’efficience des réponses, dans les domaines suivants :



* Aménagement, urbanisme et construction : ingénierie juridique (assistance dans la faisabilité, définition du mode d'acquisition du foncier et du montage contractuel retenu) pour des opérations immobilières (Cessions "simples de terrains", VEFA, BE, BEA) et d’aménagement foncier (Concession d'aménagement, ZAC, PUP ..),audit et contentieux des permis de construire, assistance à l'élaboration et contentieux des PLU,

* Expropriation, assistance des expropriants ou des expropriés dans les différentes phases de la procédure : DUP, fixation du prix etc.



Enfin, mes associés traitent d'autres problématiques tenant au droit public comme le droit de la communication institutionnelle des collectivités locales par exemples.



Mes compétences :

Collectivités territoriales