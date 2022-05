Ingénieur Arts et Métiers spécialisé en mécanique et gestion industrielle



Compétences développées:

- Gestion de projet

- Gestion de production

- Amélioration des performances industrielles

- Mécanique et électrotechnique

- Management du changement



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyser et améliorer les performances

Gestion de la production

Amélioration continue

Mécanique

Electrotechnique