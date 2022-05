De nature sportive, j’aime relever les défis.

Mon tempérament combatif, mon sens de l’organisation et mon esprit d’équipe sont mes principaux atouts pour rejoindre une entreprise dynamique.

Mes expériences professionnelles m’ont permis de développer un relationnel client efficace et un goût certain pour le management de projet en environnement Agile.



Mes compétences :

Stratégie digitale

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Webmarketing

Gestion de projet web

eCRM

Gestion de la relation client