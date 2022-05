Louis ROCHER

Jeune diplômé, mon cursus universitaire m'a permit d'acquérir les bases fondamentales afin d'être polyvalent en R&D, qualité et production.



Lors de mon stage de fin d'étude je me suis spécialisé en brasserie et participé à un projet de développement de recettes brassicoles biologiques pour l'entreprise Léa Nature basée à Périgny en Charente Maritime. Ces recettes furent développées jusqu'au terme et présentées au public.



Ce stage a été suivit d'une première expérience professionnelle dans la brasserie artisanale Ratz située dans le parc d'activités de Cahors Sud (46).



J'ai par la suite décidé de changer de domaine et créer mon propre emploi et me suis tourné vers la restauration.



Je suis actuellement co-gérant de mon restaurant La Fabrique à Burgers situé à La Rochelle (17).







Mes compétences :

Word