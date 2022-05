Je m’appelle Louis Rousseau, j’ai 21 ans et habite à Tours.

Je suis actuellement en 3e année à l'ESCEM Bachelor. Je suis curieux, créatif et entreprenant.

Je sais mettre en valeur un produit et faire face aux potentielles difficultés que je rencontrerai. J’apprécie le travail en équipe et porte un grand intérêt au partage de connaissances.

Force de proposition et engagé sur l'avenir, je serais faire preuve d’adaptabilité au sein de votre organisation.



Mes compétences :

Lean supply chain

Chaine logistique

Communication

Marketing