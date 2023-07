Eric PASCAL-MOGAS (PASCAL)

Directeur de l'Espace Ex PriM-KCS , cabinet indépendants de Coaching Professionnel certifié et Holistique de l'Être, spécialisés dans le développement et la croissance de l'Hommes dans toutes ses dimensions : l'Esprit, le Coeur et le Corps.



Formations et certifications en coaching : Certified Professional Coach (PCC) par la fédération Internationale de coaching (ICF), Coaching systémique orienté solution par Erickson Colege, Process Communication Model (PCM) par Kahler Communication International, Certification Praticien en Hypnose Ericksonienne, Praticien en DTMA (désensibilisation des traumatismes par mouvements alternatifs),



Une équipe de coachs professionnels expérimentés, basée à Fondettes et un réseau de partenaires au niveau local.

Nos compétences :

Coaching Cognitif Comportemental

Process Communication Model

Praticien Méditation Pleine Conscience

Développement personnel et professionnel

Coaching Orienté humaniste et holistique

Coaching de dirigeant et coaching exécutif

Spécialiste du changement

Formations sur mesure

Management de l'être et de la communication

Gestion de l'émotion

Réalisation de profils de personnalité (PCM)