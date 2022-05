Louis Tsialiva FRANCE

Ma vie professionnelle "conventionnelle" est une navigation au gré des vents et des opportunités entre la consultance auprès des grandes entreprises de Madagascar comme le chantier naval de la SECREN S.A. (SOCIETE D'ETUDES DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION NAVALES) de Diego Suarez ou le PORTOAMASINA, réstructuré depuis en S.P.A.T. ou SOCIETE DU PORT A GESTION AUTONOME DE TOAMASINA, et le conseil technique auprès des structures ou institutions publiques ou para-publiques de ce pays telles le Ministère de l'Industrie et du Commerce, l'IVAMA ou INSTITUT DE LA VANILLE DE MADAGASCAR, le Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, le PIC ou projet des Pôles Intégrés de Croissance ( PIC ), le Ministère de l'Environnement et du Tourisme ou les Offices Régionaux du Tourisme, le Ministère de la Décentralisation, pour en citer quelques unes.



En marge de ces responsabilités, j'interviens à titre "privé" en tant que coach dans de petites unités telles MADAGASCAR GENIUS CORPORATION (MGC), intervenant dans l'ensemble des domaines de la communication (Publicité, Conseil en Communication, Événementiel, Audiovisuel, Multimedia, Edition...) et de ceux de la promotion du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat malgaches, ou l’ÉCOLE SUPÉRIEURE EN MULTIMÉDIA ( ESM ), premier et unique établissement d'enseignement supérieur du genre spécialisé dans les domaines du Marketing, de la Communication, de la Télévision, de la Publicité, du Son et des NTIC à Madagascar à ce jour, ou encore des associations à but non lucratif comme l’Association AMH ou ANTSIRANANA MIRAY HINA pour le développement de la Région DIANA, ou l’Association "MANGARAHARA" des femmes de la SOFIA qui veulent donner une chance aux enfants laissés pour compte du pays profond, ou comme l’Association "ZAVAVIRANO" DES FEMMES DES MARINS DE MAHAJANGA qui veulent rendre plus belle la vie pour les familles des gens de la mer de la Cité des Fleurs et de toute la Grande Ile ou l’Association "MACADAM" ou MOUVEMENT ASSOCIATIF DE LA CÔTE D'AZUR POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L'AIDE A MADAGASCAR ou encore comme l’Association MALAGASY MILAY pour le développement de l'éconautisme autour de la Grande Ile.



Conscient de la nécessité impérative de l'existence d'un environnement propice pour pérenniser les actions de développement, je me suis engagé depuis peu dans la politique dans mon pays, Madagascar, enlisé depuis 2009 dans une crise sans fin ayant fini par m'interpeller à cet effet. Mon organisation politique HARENA, créée en 2010 est un nouveau player qui est monté en puissance dans le paysage politique national, faisant partie des rares formations outsider à couvrir toute l'étendue du territoire de la République. Relevant le défi de la possibilité d'une alternance démocratique moderne ici dans cette Grande Ile du Sud aussi par la voie de la seule force des idées, pourquoi pas, nous avons participé toujours activement mais sans jamais de compromission à tous les débats qui ont contribué à l'apaisement progressif des tensions et sommes parés pour participer à toutes les compétitions électorales que les Acteurs politiques nationaux malgaches et la Communauté internationale finiront forcément par décider un jour ou l'autre d'organiser...



Mes passions professionnelles sont le Marketing et la Communication, la Promotion touristique, culturelle et de l'Artisanat malgaches, l’Écologie, les Énergies Renouvelable, ainsi que l'initiation, le Développement et l'Accompagnement de projets durables. La création de L'I.E.R. ou Institut des Énergies Renouvelables de Madagascar dans le Grand Sambirano en 2011 et de BEMAZAVA OMNERGIA en avril de cette année 2012 en partenariat avec le GROUPE GEORGE V de mon ami David-André Azoulay sont l'aboutissement de mon engagement farouche et déterminé depuis toujours dans la protection de la Biodiversité de Madagascar et de la valorisation des ressources naturelles et renouvelables en faveur de l'amélioration des conditions de la vie de mes compatriotes.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Communication institutionnelle

Développement des compétences

Project management

Marketing

Communication