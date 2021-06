Louisa SIDI HAKET

J'ai implanté en Algérie à Constantine précisément, la première grande safranière

nous produisons un Safran bio de très haute qualité destiné à la vente aux professionnels ainsi qu'aux particuliers avec ses produits dérivés tels que : (confitures, miels, gelée de thé et biscuits ) et le savon au lait dânesse et safran , nous organisons des visites de nos safranières à partir du mois de novembre jusqu'à décembre ( cueillette des fleurs de safran, émondage, séchage du pistils et conditionnement ) ainsi

qu'une dégustation de thé au safran et les biscuits safran.