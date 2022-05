Louise FOURCAULX

Bonjour à tous,



Je suis actuellement diplômée d'un titre RNCP II (Bac + 3) en tant que chargée de gestion des ressources humaines à EBBS Business School Bordeaux. J'avais choisi cette formation en alternance pour pouvoir acquérir des connaissances en matière de Ressources Humaines et d'administration du personnel et de pouvoir les mettre en pratique.



Actuellement en poste mais je suis quand même à la recherche très active d'un poste en tant qu' assitante RH : je suis dynamique, sérieuse, et organisée.



Je suis preneuse de toutes opportunités qui me permettrait d'évoluer dans le monde des ressources humaines, de l'administration du personnel ainsi que de la paie. Cela me permettrait d'acquérir de l'expérience pour pouvoir ainsi évoluer aussi dans ma carrière professionnelle.







Mes compétences :

Microsoft Excel

Paie

Recrutement

Cegid

Sphinx

Communication interne

Microsoft Word 2010

Sage

Suivi commercial et administratif

Téléphonie

Facturation

Gestion des commandes