Sandrine SCHANG

Récemment diplômée d'une certification professionnelle de niveau II en tant que chargée de gestion des Ressources Humaines et d'un Brevet de Technicien Supérieur d'assistante de gestion PME-PMI je souhaiterais approfondir mes compétences dans le domaine des ressources humaines.







Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Organisation du temps travail

Suivi et actualisation des dossiers individuels

Mise en place de formations

Mise en forme de document interne et externe

Prise en charge du recrutement

Gestion de la relation clients / fournisseurs

Réalisation du suivi administratif