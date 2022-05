Louise FRANCOIS

Merci de consulter mon profil sur Linked-In : fr.linkedin.com/in/louisefrancois/



Ingénieure projet, je suis actuellement à la recherche d'un poste dans le domaine de l'eau, de l'environnement et/ou de l'aménagement du territoire.



Préoccupée par les questions environnementales et de développement durable je me suis spécialisée dans la gestion de l'eau et la protection de la ressource, la gestion des écosystèmes et leur intégration dans le milieu urbain ainsi que dans la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique.



J'ai de nombreuses expériences à l'international, ce qui m'a apporté une grande capacité d'adaptation et de travail en autonomie. Je sais ainsi m'adapter facilement aux contextes socio-économiques et culturels différents.



Je possède des compétences en gestion de projet ainsi qu'en gestion d'équipe grâce à mon expériences de Présidente d'association ainsi que de mon expérience en tant que Coordinatrice de projet.



COMPETENCES :



Concevoir, conduire, évaluer des projets

Piloter une équipe

Résoudre des problèmes grâce à l’analyse systémique

Prendre des responsabilités

Prendre des initiatives

Ingénierie sociale

Forte conscience environnementale et sociale



Mes compétences :

Gestion de projet

Mobilité internationale

Hydraulique

Environnement

Eau