Louise GONNEVILLE

Je suis travailleur autonome. Mes centres d'intérêt se situent au niveau du mieux-être et des outils de communication afin de faciliter les contacts dans le milieu des affaires





Mon expérience de travail avec Motorola en tant que directrice provinciale m'a permis de mieux connaître le domaine des télécommunications et la gestion des équipes de vente.



Dans le câdre de mon travail, j'ai vécu quelques années en Afrique (Mali) ce qui m'a permis de visiter quelques pays qui encerclent ce joli pays d'Afrique.



Je suis présentement à la retraite et j'occupe mon temps dans divers projets d'affaires qui me passionnent



Mes compétences :

Vin