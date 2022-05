Paul GONNEVILLE

De retour du Bénin ou je participais en temps que Chef de projet à la création du guichet unique portuaire, et après 26 ans d'expérience dans le Transport Maritime International, dont 10 ans en missions.

et deux ans en temps que consultant Logistique en Tunisie, je suis à la recherche d'un nouveau challenge.

Domaines de compétences :

- Ouverture d'agence , relations avec les décideurs et l’administration locale (ministères), recherche de sites, importation, ventes a la grande distribution, (FMCG)Géant,Carrefour,Monoprix,Champion.Stockage et distribution,relations avec la société mère (reporting), communication, recrutement & formation et mise en place de la politique de la société.

- Expert en Transport et logistique.

- Expert en procédures informatiques.

- Remise a niveau d'agences à l'étranger.

- Gestion de projets

- Encadrement

- Animation et formations



Mes compétences :

Transport

Logistique

Développement de projets