Catherine MAIORNIKOFF

Au fil de mes missions de Transformation Manager, j’ai développé 5 compétences clés :

* Accompagner l’entreprise dans ses changements stratégiques pour conforter sa place de leader sur le marché

* Piloter des projets de transformation de A à Z au niveau organisationnel et fonctions transverses

* Mener la conduite de changement en période de crises (fusions, acquisitions et ouverture de nouvelles agences)

* Externaliser en Inde avec succès la fonction prévente

* Structurer une offre et la décliner sur le terrain



Mes compétences :

Être à l'écoute

Goût du travail en équipe

Sens des responsabilités

Solutions innovantes

travail en équipe

Six Sigma Green Belt

Amélioration continue

Business Process Management

Management de transition

Value Stream Mapping

Sales Force

Kaizen

Coaching d'équipe