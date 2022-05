Louise GOSSART

Bonjour,



Après avoir obtenu ma licence en marketing numérique et e-commerce à l'IUT de Roubaix.



J’ai décidé de partir étudier l’anglais à Vancouver, pendant 8 mois, dans le but de maîtriser cette langue.



Depuis Septembre je suis chargée de communication interne en alternance chez SNCF, dans le but d'avoir mon Master Communication Marketing Expertise Digitale à ESUPCOM.



Louise.



Mes compétences :

Autonomie

Esprit d'équipe

Travail en équipe

Adaptation

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe Illustrator CS5

Adobe Photoshop CS5

Adobe InDesign CS5

Communication

Rigueur

Organisation

Microsoft PowerPoint