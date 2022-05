Louise GUÉRIN

Je suis étudiante à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes en Master 2.



Après avoir obtenu un bac S en 2007, j'ai intégré directement l'école d'architecture de Nantes où j'y est passé les trois premières années. Après la licence, j'ai effectué mon Master 1 en Finlande, dans l'Université Technologique de Tampere, en mobilité internationale (Erasmus).



A présent, de retour à Nantes, je suis dans ma dernière année du cycle Master où j'ai choisi de suivre le projet d'architecture "Patrimoine en devenir" qui me donnera les outils de réflexion et de projet sur les réhabilitations avec un exercice sur usine en friche.





Anglais : bon niveau écrit et oral (TOEIC : 740)