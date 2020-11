Marie KEROUANTON

- Architecte [ DE - HMONP ] - Chef de projet -



motivation, mobilité, adaptabilité, autonomie, travail d'équipe, efficacité...



+ Chef de projets complexes, des phases FAISA, CONCOURS à DCE, MARCHE, à toute petite ou très grande échelle

+ Commercialisation dont PDV, TMA

+ Dossiers MARCHE, Suivis de chantiers, VISAS

+ Gestion de projets en marché public et privé

+ Réponse aux candidatures et appels doffre

+ Management et supervision déquipe, collaborations extérieures

+ Relationnel et interface avec la MOA et entreprises



site internet : http://bookarchitecture.wix.com/mariekerouanton



Mes compétences :

Autocad

Revit

Suite Adobe

Sketchup

Artlantis

Conception et optimisation de plans