Raphaëlle FAUVETTE

Passionnée par la mise en valeur du patrimoine et par les thématiques de développement économique et social, j'ai suivi une double licence en histoire de l'art et archéologie et en histoire, en suivant particulièrement des cours d'archéologie méditerranéenne, de Renaissance italienne et d'art contemporain.



Intéressée par les échanges interculturels, j'ai étudié en master à Rome, fait un stage à Londres et voyagé de façon originale en Israël, en Roumanie,au Mexique ou en Indonésie.



J'ai complété ma formation en gestion de projet culturel, communication et tourisme durable par un Master Professionnel en Histoire et gestion du patrimoine culturel et par un Master de recherche en Tourisme, Environnement et Patrimoine, toujours à la Sorbonne.



Je suis actuellement en poste au Musée des arts asiatiques Guimet au développement des publics et des partenariats pour concilier mon intérêt pour les cultures étrangères, le développement et le tourisme culturel.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Gestion de projet