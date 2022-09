Marie CHAMARD

Aujourd'hui je travaille dans un domaine différent de mes précédents postes mais néanmoins proche : la Conception Lumière (mise en lumière de monuments, de places, de rues, etc.). Après 7 mois au Comité Colbert (réunion de 70 maisons du luxe français), chargée des dossiers ayant trait au patrimoine immatériel (titre de Maître d'Art,Unesco,découverte des ateliers et des savoir-faire par les collégiens de 3e...), j'ai instruit au sein de l'Institut Supérieur des Métiers, des dossiers de candidature au label EPV, d' entreprises françaises qui ont un savoir-faire d'excellence. En 2015, j'ai été recrutée comme chef de projet par les Bâtisseurs de Mémoire qui conçoivent et construisent des musées d'entreprises.



Mes compétences :

Art

Culture

Luxe

Mécénat

Metiers d'art

Orion