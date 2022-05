Louise H AGERMAN

Trilingue suédois, anglais, français avec 20 ans d’expérience et aptitude à travailler dans un monde multi-culturel à dominante scandinave et anglo-saxonne.



Spécialisée en conseil stratégique, marketing opérationnel et vente de services et solutions aux entreprises et organisations internationales.



Expatria Human Resources est un cabinet de recrutement spécialisé dans le recrutement pour le compte de filiales françaises dans les pays nordiques et pour le compte de filiales nordiques en France. Nous sommes « leader » dans ce secteur franco-nordique et nous faisons essentiellement des recrutements à des postes clés.



Mes compétences :

Vente de services

Marketing opérationnel

Stratégie d'entreprise

Recrutement

Direction générale

Conseil