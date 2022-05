Louise JOLY

Vous désirez développer les affaires à partir d'un site convivial et interactif?



Pourquoi ne pas vous faire accompagner par une entrepreneure d'expérience qui aime écrire, rechercher, innover et développer... ? Vous pourrez bénéficier de son bagage de connaissances web et marketing pour réaliser votre projet selon les objectifs que vous visez. Elle vous conseillera sur votre stratégie de contenu et Marketing Internet. Elle vous fera des propositions d'action concrètes et personnalisées. Venez voir: http://LouiseJoly.com



COMPÉTENCES

Familiarisation avec toutes les activités usuelles en Marketing et Communications d'entreprise. Connaissance des différents outils de communication et des nouveaux canaux de diffusion. Compétences gestionnaires et rédactionnelles actualisées, qui favorisent le développement d'outils de communication adaptés au web et aux nouveaux médias. Capacité d'analyse et de synthèse. Créativité et sens de l'organisation.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Communication

Référencement

Plan d'affaires

Rédaction multimédia

Fiche produit