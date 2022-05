Louise LAMBERT

Bonjour,



Je suis actuellement en fin de deuxième année de Bachelor Management Commercial et Marketing option Luxe Mode à l’ISEFAC Nantes.



Mes deux dernières expériences professionnelles ont démontré un profil axé sur le marketing et la communication.

D’un naturel souriant, dynamique et enthousiaste, je sais prendre des initiatives tout en faisant preuve d’autonomie et de rigueur. En effet, il m’a fallu être organisée et rigoureuse pour coordonner mes études à l’ISEFAC et mon travail temporaire chez Princesse tam-tam. Par ailleurs, lors de mes stages, expériences professionnelles et voyages, j’ai acquis un très bon sens du relationnel, une facilité d’adaptation à toutes les situations.



Mes compétences :

Luxe

Management

Marketing

Mode

Relations Presse

Réseaux sociaux

Communication