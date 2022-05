Sabrina BOUTIN

Forte d’une expérience de plus de 10 ans dans le secteur commercial , mes différentes missions sont: la mise en place et supervision des procédures sur mon point de vente, management et motivation des équipes au quotidien.dynamisation des opérations commerciales en cours.



En tant qu’ ambassadrice de la marque j’intégre les nouvelles responsables dans leur mise en fonction.

Femme d’action, j’aime relever les défis.C’est avec détermination et force de proposition qu’au cours de mes expériences professionnelles, j’ ai accompli les différents challenges commerciaux demandés avec succès.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Recrutement

Communication visuelle

Management

Audit interne