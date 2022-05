Louise LANDRU

Passionnée par les mécanismes d'apprentissage, j’ai repris mes études pour me spécialiser en ingénierie pédagogique et multimédias : comment les outils numériques peuvent, en complément de méthodes plus traditionnelles, favoriser l'ANCRAGE des connaissances et le DÉVELOPPEMENT PERSONNEL?

E-learning, serious game, spoc mais aussi techniques d'animation de groupe sont mes sujets de prédilection !

Mes 7 premiers années d’expérience professionnelle m’ont permis de m'engager en tant que chef de projet dans des expertises métier dans le secteur du RETAIL : organisation, management, merchandising, animation commerce, marketing, ressources humaines.

Je suis par ailleurs formées aux méthodes agiles, grâce à mon expérience de product owner.

Chef de projet et concepteur de dispositifs pédagogiques, je m'applique à ce que l'apprenant soit ACTEUR de son apprentissage en lui proposant des techniques INTERACTIVES et RÉFLEXIVES.



Mes compétences :

JavaScript

HTML 5

CSS 3

Moodle

Adobe Photoshop

Adobe InDesign CS4

Scénari Opale

CMS (Joomla, Wordpress)

MOOC

E-DOCEO

Ergonomie

Web design