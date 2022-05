Louise Laury MAKOMELL

Chanteuse (soprano), professeure de chant, coach coaching vocal et scénique, notamment pour la préparation aux castings, auditions, tours de chant, spectacles ou concerts.

J'interviens auprès des particuliers, des établissements scolaires et des Entreprises.



Ma formation est diversifiée et mon parcours pluriel : classique, gospels, jazz, soul, blues, variété, le théâtre et la comédie musicale, la voix et le corps dans le théâtre musical, la chanson réaliste..ce qui me permet non seulement de m'adapter rapidement aux méthodes de travail ainsi qu'aux différents styles de création, mais aussi d'être polyvalente et de mieux comprendre les besoins de mes élèves.



Mon parcours est éclectique : chanteuse, soprano, je donne des prestations un peu partout entre l’Europe, l’Afrique et l'Asie. Auteur compositeur, je pratique aussi la MAO. Mon parcours s'est enrichi de recherches et formations en développement personnel, de par ma participation en tant que choriste et soliste au chœur de l'Orchestre de Paris sous la direction d'Arthur Oldham, par des collaborations avec divers professionnels du milieu artistique dont « Les Histériades » en coordination avec l'Anpe du spectacle en tant que professeur de chant et coach à paris, ainsi que par de diverses interventions en studios de répétition et d'enregistrement en tant que coach.



J'ai mis au point une méthode de travail, la "Méthode Makomell" née de ma formation et de mon expérience professionnelle... Cette méthode innovante permet d'obtenir de meilleurs résultats en bien moins de temps qu'une approche classique. Elle peut ainsi se résumer : libérer la tête, libérer le corps pour libérer la Voix et trouver sa Voie.



Au plaisir d'une collaboration musicale.





