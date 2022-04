Coiffeuse - maquilleuse professionnelle je suis à votre disposition pour tout type de maquillage et coiffure à domicile.

Si mes prestations vous intéressent pour un mariage, un plateau de cinéma , un shooting, un défilé de mode ou tout autre évènement, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Internet :

http://www.amybeaute.fr/ ou au 06 82 64 12 95

je me ferais un plaisir d'établir pour vous une offre personnalisée.



Mes compétences :

Maquillage

Coiffure