Louise LEBERT

Avec un bac littéraire option Arts Plastiques, j’ai intégré en 1995 l’Institut d’Arts Visuels d’Orléans. J’ai obtenu un Diplôme National d’Arts Plastiques, spécialité communication visuelle en 1999.



De 2000 à 2007, j’ai été directrice artistique de l’agence Malherbe. J’ai managé dix personnes sur des projets de communication globale et d’architecture commerciale, mass-market et luxe. J’y ai aussi acquis d’autres compétences ; positionnement de marque, analyse de la concurrence, brainstorming créatif.



De 2008 à 2015, j’ai exercé mon activité en tant que DA indépendante. Avec un profil transversal, à l’aise sur des projets d’édition de presse, de communication globale, de création d’identité, de packaging ou d’illustration, j’ai régulièrement travaillé avec les agences Rampazzo (La Voix du Nord, Le Point, La Tribune, les éditions de la Martinière, etc.) et Brainvalue (Pulco, L’Oréal, Lacoste), à côté de mes clients directs (INA, Groupe Moulin de la Forge, magazine Médias, Noiseraie productions).

En parallèle, et dans le but de poursuivre un développement personnel, j’ai repris des études de philosophie à l’université Paris 1 et obtenu en 2011 un DEUG avec mention.



Début 2015, j’ai intégré la rédaction des échos en tant que DA adjointe du quotidien et de ses suppléments ; supervision de la maquette avec l’équipe SR, management et challenge créatif des équipes infographie et iconographie, conception hebdomadaire du supplément Week-end.

J’ai ensuite pris la Direction artitique du magazine mensuel luxe et lifestyle Série limitée. Outre la production de la maquette du magazine, j’ai illustré des papiers, fait la direction artistique des prises de vues, depuis la conception des images, en relation avec les stylistes et photographes, jusqu’au set design.



Dans le cadre du repositionnement du titre, j’ai concu le nouveau logo et la nouvelle maquette, dont le lancement est prévu pour mars 2016 (visible en RV). Forte de mon expérience et de mes compétences, je suis libre pour de nouvelles aventures.



Mes compétences :

Magazines

XML

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator