Louise LECOEUR COLIMARD

Fin 2002, j'ai commencé une formation à l'art du conte. J'ai créé l'association "Au Fil des Mots" en 2004 et depuis :

Je conte en primaire, en secondaire, en bibliothèque, en hôpital, en centre de loisirs... partout où il y a des oreilles pour écouter.

http://louiselecoeurconteuse.blogspot.fr



Je conte pour des petits de 3 ans à 5/6 ans avec des tapis à histoires et des marionnettes

http://destapisetdescontes.blogspot.fr



J'ai publié "Que d'histoires !" recueil de nouvelles et "Comme un goût de beurre salé" recueil de souvenirs de Bretagne, aux éditions Baudelaire.

http://louiselecoeurauteure.blogspot.fr



Mes compétences :

Atelier d'écriture

Conteuse

Ecriture

Salon