Louise LEE

A travers 11 ans de management réussi des implants innovants en cardiologie interventionnelle et en vasculaire périphérique, mon expérience marketing local au sein de B. Braun Médical France se traduit par :

* 6 lancements à succès au total, générant notamment 20% de croissance en cardiologie un an après le lancement du ballon actif et 7% de croissance de la gamme des prothèses vasculaires en 3 ans dans un marché francais stagnant.

* Une prise en main rapide de la gamme Cardiologie en 2009, en complément de la gamme Vasculaire Périphérique pour lancer le Ballon actif sur le marche français.

* Un partenariat de confiance avec la force de vente, 50% de mon temps est dédié aux visites clients (présence en bloc et cathlab, staffs médicaux et visites clients).

* Une collaboration étroite avec le Marketing International : Business reviews reguliers pour mise en œuvre de la Stratégie marketing, implication des KOLs dans les programmes cliniques et symposium.

* Une implication constante dans les projets d'envergure avec le marketing clinique et les affaires réglementaires: remboursement des stents et ballons actifs, Dossier STIC, genèse de nouvelles études cliniques.



Aujourd'hui, mes responsabilités Marketing se sont étendues au niveau International, chez Terumo Europe



Mes compétences :

Cardiologie

Management

Biotechnologie

Marketing

Business

Dispositifs médicaux

Strategie

Chef

Product manager

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Vasculaire

Lancement de produits