Après une première expérience réussie en commercial, je me suis maintenant dirigée vers un service logistique.

La logistique a été pour moi une révélation, je me suis découvert une véritable force.

De plus, je suis maintenant capable de gérer un dossier dans son intégralité, de la passation de commande à la gestion complète de la livraison.

Je souhaiterais mettre mes différents atouts au profit d'une entreprise dynamique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Internet

Vente