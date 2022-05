Louise MALAMOUD

Gestion de la culture :

- Production : gestion des plannings, contrats,

DUE, AEM, congés spectacles, suivi artistique, administratif et budgétaire, réservation et logistique des tournées.

- Administration : assistanat à la comptabilité, gestion des paies, prospection subventions et mécénat.

- Relations publiques : accueil, médiation et fidélisation des publics, relation avec les partenaires.

- Diffusion et prospection : gestion des contacts, recherche de nouveaux contacts, relances, mailing et invitations, stratégies de diffusion



Développement administratif :

- Recherche de financements et de partenariats et

suivi des dossiers.

- Gestion d’équipe (plannings, organisation, communication)



Communication :

- Relations médias, suivi, relance, mailing

- Suivi interne (CA, réunions,...) - Conception et diffusion de documents (flyers, invitations, dossiers de présentation)



Autres compétences :

- Mac, PC : Pack Office, Microsoft Office,utilisation d’internet. Photoshop, Dreamweaver,langage HTML et CSS (notions de base)

- Connaissances des réseaux institutionnels

- Langues : anglais (lu, parlé, écrit), allemand et italien (niveau baccalauréat)



Mes compétences :

Communication

Musique