Forte de mes experiences dans le domaine du service client, je suis en recherche perpétuelle de nouvelles approches et techniques pour me perfectionner dans le service client.

Aimant les défis, je souhaite continuer à élargir mes connaissances et partager mon expérience.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus 1-2-3

Google Maps