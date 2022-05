Louise MALFOY

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant qu'Agent / Assistant Administratif .

En effet, j'ai effectué une première expérience en tant qu'assistante Ressources Humaines à la gare SNCF de Boulogne sur Mer.

Puis j'ai réalisé un CDD au sein de la CPAM de L'Artois en tant qu'Agent Administratif.

Durant mon contrat, j'ai pu acquérir diverses connaissances et compétences.

Au sein de la CPAM, je m'occupais de la saisie manuelle de lots reçus, de la validation ou non des Prises En Charge chaque trimestre pour différents établissements (SSIAD,IME, FAM, ESAD).

Je maîtrise les outils informatiques (Excel, PowerPoint, Word, Outlook) et possède le permis B ainsi qu'un véhicule.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel